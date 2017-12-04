С 2018 года 5% рентной платы за пользование недрами будет зачисляться в местные бюджеты

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает дальнейший рост доходной базы местных бюджетов, при этом в местные бюджеты с 1 января будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами.

Читайте такжеПорошенко рассказал, куда должен идти налог с доходов украинцев от аренды паев

Об этом в ходе выступления на форуме объединенных общин сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"С 1 января 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами", - сказал президент.

По словам Порошенко, в следующем году также запланирована субвенция на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин на 2 млрд грн.

«В целом государственная поддержка проектов местного самоуправления в 2018 году составит 18,5 млрд грн. Мы думаем, что не только в следующем году, горизонт нашего планирования направлен дальше», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, ко второму чтению в Верховной Раде, доработанный после принятия парламентом за основу 14 ноября с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.