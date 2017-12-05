​У "Нафтогаза" забрали лицензии на добычу газа

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала три специальных разрешения на добычу природного газа в Полтавской области, имеющиеся у Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в приказе Госгеонедр №527 от 1 декабря 2017 года, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Читайте также"Нафтогаз": планы по достижению энергонезависимости страны "накрываются медным тазом"

«Аннулировать специальные разрешения на пользование недрами, предоставленные НАК «Нафтогаз Украины», - сообщается в документе.

В приказе перечислены три ранее выданные разрешения, которые предоставляли «Нафтогазу» право проводить геологическое изучение и добычу газа на Оболонской, Будищанско-Чутовской и Писаревской площадях в Полтавской области.

Как сообщалось, «Нафтогаз» получил специальные разрешения на пользование нефтегазоносными участками в Полтавской области в 2011 и 2012 годах. В 2012-2013 годах проводились поисково-разведочные работы. На балансе «Нафтогаза» находятся три производительные скважины в Полтавской области. В результате поисково-разведочных работ на лицензионных участках было открыто 2 газовых и 1 нефтяное месторождение.

В середине ноября 2017 года Апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому «Нафтогаз» был лишен права на разработку вышеупомянутых газоносных площадей. Поводом для принятия решения об аннулировании трех спецразрешений «Нафтогаза» стало невыполнение программы работ на месторождениях.

В «Нафтогазе» заявили, что осуществление капитальных инвестиций в 2013-2016 годах было невозможно из-за несвоевременного утверждения правительством финансовых планов компании. По данным компании, за 5 лет подготовки этих территорий к добыче «Нафтогаз» инвестировал в разведочные и подготовительные работы около 800 млн грн. Планы на 2017 год предусматривали инвестирование еще 1,1 млрд грн.