Профком «АрселорМиттал Кривой Рог» против "трехдневки"

Профсоюзный комитет ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» не согласен с введением администрацией предприятия 3-дневной рабочей недели с 1 августа.

Об этом говорится в открытом письме профкома к руководству Украины и Днепропетровской области, подписанном председателем профкома Юрием БОБЧЕНКО и переданном УНИАН.

«27 мая в профсоюзный комитет поступил проект приказа «Об изменении существенных условий трудового договора», которым с 1 августа 2009 года вводится режим неполной рабочей недели для работников, работающих по 5-дневному графику, и для всего персонала агрегатов на весь период простоев. К приказу приложена форма заявления работника о его согласии работать в новых условиях. В случае отказа администрация оставляет за собой право уволить работника по пункту 6 статьи 36 КЗоТ», - подчеркивается в письме.

По словам авторов открытого обращения, профком предприятия отказался согласовывать данный приказ, поскольку установление неполного рабочего времени противоречит условиям действующего коллективного договора, принципам сохранения социальных гарантий, изложенным в Меморандуме о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса, а также является нарушением инвестобязательств в социальной сфере.

Профком меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог» заявляет, что более 18 тыс. работников в результате введения сокращенной рабочей недели «ежемесячно недополучат до 40% заработка».

Авторы открытого письма от имени многотысячного коллектива предприятия выражают протест против введения сокращенной рабочей недели как мероприятия, которое ударит не только по карману значительной части работающих на комбинате, но и обострит социально-экономическую ситуацию в Кривбассе.

«Профсоюзный комитет предприятия требует от представителей собственника оставить попытки переложить на плечи трудящихся основные тяготы сложившегося экономического положения. Мы обращаемся ко всем органам власти с призывом поддержать нашу позицию», - говорится в открытом письме.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель профкома ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» Юрий БОБЧЕНКО в ходе совещания по вопросам сотрудничества Фонда государственного имущества Украины и Центрального комитета профсоюза металлургической горно-добывающей промышленности Украины заявил, что генеральный директор предприятия Жан ЖУЭ без согласования с профсоюзным комитетом подписал приказ о переходе меткомбината на трехдневную рабочую неделю.

14 мая т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» подписали новую редакцию договора купли-продажи ОАО «Криворожсталь».

Данная редакция предусматривает изменение срока выполнения некоторых инвестобязательств, взятых на себя покупателем – компанией «АрселорМиттал». В частности, предусматривается уменьшение инвестиций, касающихся программы увеличения производственных мощностей, технического переоснащения и модернизации предприятия.

Кроме того, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Также, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно. (Ранее предусматривалось, что он окончится в 2010 году. - УНИАН)

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.