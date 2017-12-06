В Украине создают гиганта, который объединит все госшахты

13:37, 06 декабря 2017
Промышленность
773

«Национальная угольная компания» объединит 33 государственные шахты.

Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров принял решение о создании «Национальной угольной компании», которая объединит все государственные угледобывающие шахты. 

Читайте такжеКабмин поддерживает инвестиции в угольную отрасль, а не дотации – Гройсман

Соответствующее решение «О создании государственного предприятия «Национальная угольная компания» с доработкой Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли было принято на заседании правительства в среду.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабмин утвердил Стратегию развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает увеличение добычи угля на государственных шахтах с одновременным их переходом на бездотационную работу через год. Также стратегия предусматривает создание единой «Национальной угольной компании», которая будет управлять госшахтами.

В середине августа вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что «Национальная угольная компания» объединит 33 государственные шахты, ее создание даст экономию на уровне 1,5 млрд грн в год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #госшахты#Национальная угольная компания