General Motors продает Hummer китайской компании

Корпорация General Motors достигла предварительного соглашения о продаже бренда Hummer китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co., сообщил источник, близкий к переговорам, передает AР.

Накануне стало известно, что General Motors подписала меморандум о взаимопонимании с покупателем бренда Hummer, однако название будущего инвестора и предлагаемые условия сделки раскрыты не были.

В GM лишь отмечали, что в условия сделки входят планы покупателя по агрессивному финансированию будущих программ производства и развития бренда Hummer.

Частью предполагаемой сделки является поддержка корпорацией GM производства автомобилей и оказания бизнес-услуг в переходный период. Так, соглашение предусматривает, что сборочный завод GM Shreveport будет продолжать сборку моделей H3 и H3T по меньшей мере до 2010г.

Сегодня утром руководство китайской Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. подтвердило, что китайская компания находится в стадии завершения переговоров о покупке бренда Hummer. В сообщении говорится, что сумма сделки, которая должна быть закрыта до конца III квартала с.г., не превысит 500 млн. долл.

Китайская компания намерена продолжить повышение топливной экономичности автомобилей Hummer и производство моделей под альтернативное горючее, сохранив около 3 тыс. рабочих мест.

Напомним, крупнейший американский автоконцерн General Motors 1 июня подал заявление о защите от кредиторов, прибегнув к ст.11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка. Ожидается, что процесс реструктуризации GM продлится от 60 до 90 дней, при этом правительство США вложит в компанию дополнительно 30 млрд долл.