ДТЭК Ахметова увеличил добычу газового угля почти на 9%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-ноябре 2017 года увеличил добычу угля газовых марок на подконтрольной Украине территории на 8,8% - до 20,9 миллиона тонн, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в ноябре добыча угля марки "Г" составила 2,1 миллиона тонн, что на 5,2% больше показателя ноября 2016 года.

По информации пресс-службы, роста добычи удалось достичь благодаря тому, что компания за 10 месяцев 2017 года инвестировала в оборудование своих добывающих активов "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" 3,2 миллиарда гривень, что на 1 миллиард гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Эта сумма была направлена на приобретение и капитальный ремонт очистного оборудования шахт (1,6 миллиарда гривень), капитальные горные выработки (781 миллион гривень), подземную транспортную цепочку (342 миллиона гривень), вентиляцию и дегазацию (97 миллионов гривень)", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2016 году увеличил добычу угля на 8,9% - до 31,3 миллиона тонн. За 9 месяцев 2017 года энергохолдинг сократил добычу на 5,8% - до 21 миллиона тонн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.