«ЗАЗ» начал крупноузловую сборку автомобилей Kia

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье), входящий в состав Корпорации «УкрАВТО», начал крупноузловую сборку (SKD-сборка) автомобилей Kia.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления ЗАО «ЗАЗ» Николай ЕВДОКИМЕНКО во вторник в ходе пресс-тура на предприятие журналистов всеукраинских СМИ.

«В мае подписали контракт на производство в течение года 17 тысяч автомобилей Kia», - сказал он.

При этом Н. ЕВДОКИМЕНКО отметил, что пока завод будет производить две модели - Kia cee`d и Kia Sportage.

По его словам, в дальнейшем предприятие планирует наладить полномасштабное производство автомобилей Kia.

«В перспективе - CKD-сборка (мелкоузловая сборка - УНИАН) и экспорт этих автомобилей в Россию и на другие рынки», - добавил руководитель завода.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года корпорация «УкрАВТО» заключила долгосрочный договор с корейской корпорацией Kia Motors о дистрибуции автомобилей Kia в Украине.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой.

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

Корпорация Kia Motors, основанная в 1944 году, является старейшим автомобильным предприятием Кореи. Ежегодно на 13 заводах компании, расположенных в восьми странах мира, производится около 1,5 млн. автомобилей.