"Сумыхимпром" договорился с предприятием Фирташа о переработке сырья

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности государственное "Сумыхимпром" заключило сделку с компанией "Химвектор", бенефициаром которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ, на переработку давальческого сырья. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно сообщению, управляющий санацией госкомпании "Сумыхимпром" Дмитрий Никитин согласился на заключение сделки. Стоимость конечной продукции составит 913,2 миллиона гривень (с НДС).

Как сообщал УНИАН, в начале августа этого года предприятие "Сумыхимпром" после восьмимесячного простоя возобновило производство комплексных удобрений, включая гранулированный суперфосфат и фосфорную кислоту.

Справка УНИАН. "Сумыхимпром" обладает энергохимическим комплексом, производящим двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

Фонд госимущества Украины в октябре прошлого года заявил о начале подготовки к приватизации находящегося в состоянии санации "Сумыхимпрома", 99,99% акций которого принадлежит государству.