Рынок сбыта Ан-148 в первые 5 лет может составить 5 млрд. долл.

Рынок сбыта для самолетов Ан-148 в первые пять лет может составить 5 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая заседание правительства, сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня мы уже имеем запросы выдавать этот самолет на мировые рынки, и первые запросы, которые можно реализовать на протяжении первых пяти лет, могут дать около пяти миллиардов долларов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что запуск первого Ан-148 является событием мирового масштаба. «Это действительно украинский прорыв», - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2009 года самолет Ан-148-100В осуществил первый пассажирский рейс по маршруту Киев-Харьков-Киев.

Ан-148 – региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5,1 тыс. км.

Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями Ан-148 создается на АНТК им. Антонова (Киев) совместно с предприятиями Украины, России и других стран.

Самолеты семейства АН-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.