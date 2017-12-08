Сверхмощная боевая машина: в Украине завершили испытания нового БТР (фото, видео)

Новый БТР-4МВ1 завершил все заводские испытания, преодолел сотни километров по бездорожью и дорогам, успешно форсировал водные преграды вплавь и вброд.

Также была успешно проведена серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Главной особенностью БТР-4МВ1 стало использование модульного подхода в построении бронезащиты машины и разнесении слоев брони. Благодаря этому достигается значительное повышение защиты экипажа и самой боевой машины. Новая фронтальная часть машины получила эффективный наклон и усиленную защита, благодаря которому достигается значительно большая вероятность рикошетов вражеских снарядов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина планирует закупать БТР-4Е последней модернизации - Полторак

Также уровень защиты БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинских защитников. Кроме того, благодаря модульному подходу в бронировании и наличии многоцелевых отсеков, которые позволяют устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, существует возможность за минимальное время переоснастить БТР-4МВ1.

Кроме того, эту боевую машину можно за короткое время приспособить к выполнению любого задания, от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты.

Также специалисты уделили внимание условиям работы экипажа и десанта – начиная от новых комфортных кресел, которые обеспечивают защиту от последствий взрывов мин и фугасов, до новой системы кондиционирования и отопления.

Место водителя снабжено панорамным обзором с помощью пяти триплексов. Кроме того, БТР-4МВ1 оснащен дополнительной цифровой системой обзора на 360 градусов, для чего по периметру боевой машины расположены камеры обзора, которые работают как днем, так и ночью.

Вооружение осталось без изменений, но у БТР-4МВ1 новый прицел с новым тепловизором и впечатляющими характеристиками, благодаря которым цель можно увидеть с большей дистанции и навести точнее.

"Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений: максимальная скорость – 110 км/ч. Кроме того, БТР-4МВ1 сохранил возможность форсирования водных препятствий вплавь со скоростью до 10 км/ч", - добавили в "Укроборонпроме".

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" на международной выставке "Оружие и безопасность-2017", которая проходила 10-13 октября в Киеве, продемонстрировал достижения оборонно-промышленного комплекса Украины, в частности новую модификацию БТР-4МВ1. Специалисты Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, которое входит в состав "Укроборонпрома", повысили броневую защиту машины. БТР-4МВ1 получил новую фронтальную часть и другие конструкционные изменения, направленные на повышение боевой эффективности машины.