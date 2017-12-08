Рада с 1 января снизила ренту на добычу природного газа на новых скважинах

Верховная Рада с 1 января 2018 года снизила ставку ренты на добычу природного газа на новых скважинах в зависимости от их глубины с 29% до 12% (до 5 тысяч метров) и с 14% до 6% (более 5 тысяч метров), что является важным шагом на пути привлечения крупных инвестиций в газодобывающую отрасль Украины.

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Эти изменения были приняты парламентом 7 декабря при рассмотрении во втором чтении закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно сбалансированности бюджетных поступлений у 2018 году" №6776-д.

Также парламент ввел запрет на повышение этих ставок на 5 лет – до 2023 года.

"Президент, правительство и народные депутаты сделали стратегически важный шаг навстречу крупным инвестициям в отечественную газодобывающую отрасль", - прокомментировал это решение на своей странице в соцсети Facebook исполнительный директор "Ассоциации газодобывающих компаний" Роман Опимах.

Согласно сообщению, Рада также утвердила ставки ренты на добычу углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции, согласно которым частный инвестор добывает сырье совместно с госкомпанией и передает государству часть добытых углеводородов. Для таких проектов ренты будет составлять 2% (для нефти) и 1,25% (для газа).

По информации ассоциации, парламент с 1 января 2019 года снизил ставку налога на добычу газового конденсата – до 29% и 14% (было 45% и 29%), в зависимости от глубины залегания.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу газа на 3% – до 17,3 миллиарда кубометров.

Ранее Опимах заявлял о недостаточности нынешнего темпа роста добычи газа на уровне 3%. По его оценкам, чтобы достичь поставленной цели (увеличить добычу до 27 миллиардов кубометров в год до 2020 года), необходимо, чтобы добыча газа каждый год росла на 18%. Для этого Ассоциация предлагала упростить земельное законодательство для недропользователей, решить проблему со "спящими" лицензиями, выставить на продажу новые нефтегазовые лицензии, а также ввести стимулирующую ренту на добычу газа на новых скважинах на уровне 12%.