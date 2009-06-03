ЗФЗ запустил пять плавильных печей

Запорожский ферросплавный завод (ОАО "ЗФЗ") запустил 5 плавильных печей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии, среди запущенных в работу: 4 печи, выплавляющие силикомарганец, и 1 - ферросилиций.

"Три печи, выплавляющие силикомарганец, запущены в цехе 4, одна - в цехе 1. выплавляющая ферросилиций печь запущена в цехе 4", - сообщили на предприятии, отметив, что всего на сегодняшний день на ЗФЗ работает 20 плавильных печей. Загрузка производственных мощностей составляет 47%.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

По данным ассоциации производителей ферросплавов, в состав которой входит ЗФЗ, в 2008 году Запорожский завод ферросплавов снизил объемы производства продукции на 21,4% по сравнению с 2007 годом - до 386,2 тыс. тонн. (производство силикомарганца сократилось на 29,9% - до 227,1 тыс. тонн, марганца металлического - на 23%, до 8,7 тыс. тонн, ферросилиция (в пересчете на 45%) - на 14,5%, до 60,4 тыс. тонн. При этом предприятие увеличило производство ферромарганца на 5,5% - до 90 тыс. тонн.)