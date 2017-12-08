В Украине замедлился рост цен производителей промпродукции
Рост цен производителей промпродукции в ноябре замедлился до 18,4% в годовом выражении.
Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в ноябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2016 года, замедлился до 18,4% с 18,8% месяцем ранее.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, цены производителей промпродукции в ноябре выросли на 1,8%.
С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 14,6%.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, замедлился до 18,8% с 22,4% месяцем ранее.