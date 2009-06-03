МЧС опровергает слухи о техногенной аварии на Днепропетровщине

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций категорически опровергает слухи о техногенной аварии или выбросах опасных химических веществ в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отметили в министерстве, уже несколько дней подряд в Днепропетровской области распространяются слухи о какой-то техногенной аварии или выбросах опасных химических веществ, в частности, ртути. В связи с этим в МЧС категорически опровергают эти слухи и заявляют, что в последнее время никаких техногенных аварий с выбросами опасных химвеществ на территории области не возникало.

Пресс-служба МЧС призывает граждан и СМИ не верить провокационным неправдивым слухам и в любом случае не поддаваться панике, а доверять исключительно официальным сообщениям.

МЧС постоянно мониторит ситуацию относительно чрезвычайных событий, в первую очередь, ведет контроль за потенциально опасными объектами. В случае любой угрозы для жизни и здоровья людей МЧС готово оперативно отреагировать и принять все необходимые меры, заверили в пресс-службе.