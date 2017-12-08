Госбюджет-2018: на зарплаты шахтерам выделили 1,3 миллиарда гривень

Кабинет министров предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год, который вчера был принят парламентом, расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Также в бюджете-2018 мы предусмотрели 1,3 млрд грн на обеспечение фонда оплаты труда украинских шахтеров, работающих на государственных угольных шахтах», - написал он.

Как сообщал УНИАН, многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену (2200 грн за тонну). Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что в этом году министерство планирует сократить общий уровень убытков государственного угледобывающего сектора и выйти по итогам первого квартала 2018 года на уровень безубыточной работы.

Согласно опубликованным официальным данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 ноября 2017 года задолженность по зарплате в угольной отрасли составляла 196 млн грн.