Депутаты ВР повысили акциз на пиво

Верховная Рада Украины вчера поддержала предложение правительства и приняла закон, согласно которому акцизный сбор на пиво увеличивается в два раза до 0,60 грн./л.

Закон вступает в силу со дня его публикации.

По оценкам Министерства финансов, повышение акциза принесет в госбюджет дополнительные 260-280 миллионов гривен.

Однако эксперты резкого подорожания не прогнозируют. «Производителям важнее удержать место на рынке, поэтому они даже готовы некоторое время работать в убыток», — объясняет вице-президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Вячеслав Сокерчак.

В тоже время в пивных компаниях отмечают: к ставке акциза нужно еще прибавить налог на добавленную стоимость и розничную наценку. «Исходя из этого, пиво должно подорожать в среднем на 0,50 гривни», — поясняет президент компании «Оболонь» Александр Слободян.

При этом операторы рынка признают, что повышение цен на пиво приведет к еще большему сокращению объемов производства. «Для нас предыдущий год был очень неблагоприятным. Только в I квартале падение рынка составило 14%. Теперь объемы производства к концу года упадут еще на 25%», — сетует Слободян. По его словам, это приведет к тому, что мелкие производители будут вынуждены уйти с рынка. Они просто не смогут обеспечить приемлемую для покупателя цену, сохранив при этом рентабельность.

Некоторые депутаты попытались выступить против этого решения. Так Ярослав Джоджик (НУНС) заявил, что пивная отрасль из-за вымывания оборотных средств, спровоцированного девальвацией гривны, стала убыточной. В 2008 году, по его словам, в стране прекратили работу семь пивзаводов. Отметим, что по итогам прошлого года две компании из четверки крупнейших производителей задекларировали убыток: "`Славутич` Carlsberg Group" – 293 млн грн, "Сармат" – 490,54 млн грн. Об убытках говорят и в компании "Оболонь", хотя не сообщают их размер. В компании "СанИнбев Украина" финансовые результаты не сообщают.

Напомним, с 1 июля будет повышен акцизный сбор на спирт этиловый и ликеро-водочные изделия — на 26%, а также на игристые (газированные) вина — в 1,6 раза.