Mitsubishi приступил к массовому производству электромобилей "i MiEV"

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors сегодня приступил к массовому производству новых электромобилей "i MiEV", способных заряжаться от домашней розетки. Его первый завод в городе Курасики /префектура Окаяма/, сообщили ИТАР-ТАСС в компании, выйдет на полную мощность уже в июле этого года.

Согласно планам, к концу марта-апреля 2010 г этот завод выпустит 1,4 тыс машин с "нулевым выбросом", еще через год выпуск будет увеличен до 5 тыс, а в 2011 финансовом году /в период с 1 апреля 2011 г по 31 марта 2012 г/ - до 15 тыс шт. В портфеле заказов концерна сейчас имеется свыше 2 тыс заявок. Электродвигатель небольшого по размерам четырехдверного хэтчбэка запускается с помощью высокоэффективной ионно-литиевой батареи. Специальное устройство быстрой зарядки позволяет машине "заправиться" всего за полчаса, эта же операция в домашних условиях при использовании сети напряжением в 200 вольт потребует 7 часов, при обычном для японских условий напряжении в 100 вольт это время удвоится. Электромобиль способен развивать скорость до 130 км/час и уверенно преодолевать без подзарядки расстояние в 160 км.

Концерн намечает приступить к продвижению новой модели на зарубежные рынки с Великобритании и Гонконга, где используется "праворульные" автомашины. В конце 2010 г "леворульная" "i MiEV" появится в Европе, затем состоится ее дебют в США. В дирекции Mitsubishi готовы продавать новинку на местном рынке по цене около 3 млн иен /30 тыс долларов по текущему курсу/ с учетом правительственных субсидий на экологически чистые марки машин. Этот уровень цен обусловлен пока достаточно высокой стоимостью ионно-литиевых батарей, однако они по своим характеристикам, включая вес и мощность, значительно превосходят применяемые сейчас в Японии никелевые аккумуляторы.

В июле этого года массовое производство электромодели Stella, рассчитанной на зарядку в домашних условиях, начинает в Японии и машиностроительный концерн Fuji. А автоконцерн Nissan Motor приступает к выпуску электромобилей в Японии и США в следующем году. Этот концерн намерен предложить покупателям также запасные ионно-литиевые аккумуляторы нового типа, быстрая установка и замена которых не требует специальных навыков.