Обновленный Opel намерен продавать в России 1 млн. автомобилей

«Ведомостям» стали известны детали покупки немецкого Opel консорциумом с участием Сбербанка, группы ГАЗ и Magna. Помимо акций Opel консорциум рассчитывает получить все активы GM в России и СНГ, а также право продавать автомобили Opel и Chevrolet.

Австрийская Magna объяснила, за счет чего консорциум покупателей немецкого Opel надеется продавать в России 1 млн. автомобилей, сообщает k2kapital..

В новый концерн на базе Opel войдет не только завод General Motors (GM) в Санкт-Петербурге, но и пакеты GM в тольяттинском «GM-АвтоВАЗе» (GM владеет 41,6%) и совместном предприятии GM-Uzbekistan. Консорциум планирует использовать для сборки производственные мощности калининградского «Автотора», а также взять на себя все продажи Opel и Chevrolet в стране.

Об этом рассказал корреспондент немецкого Automobil-Produktion Петер Хомола, присутствовавший на пресс-конференции соуправляющего Magna Зигфрида Вольфа. Сам Вольф подтвердил эти планы «Ведомостям» через своего представителя.

Какие именно активы войдут в обновленный Opel, стороны еще не решили, говорит представитель GM. На прошлой неделе Magna, Сбербанк и GM подписали рамочное соглашение, по которому GM и Сбербанк получат по 35% акций Opel, Magna — 20%, а 10% останется у работников Opel. Активы нового Opel будут переданы в специально созданный траст. По словам Вольфа, стороны должны подписать окончательный контракт в течение ближайших пяти недель.

Общая проектная мощность заводов, совладельцем которых хочет стать Magna, — 370 тыс. автомобилей в год. В тольяттинском ЗАО «GM-АвтоВАЗ» (в 2008 г. продало 47 500 Chevrolet Niva) европейский GM владеет 41,61%, столько же — у самого «АвтоВАЗа» , 16,78% — у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Никаких решений в отношении доли GM в «GM-АвтоВАЗе» не принято, говорит представитель «АвтоВАЗа». В GM-Uzbekistan (в 2008 г. продал в Россию 95 510 Daewoo) GM принадлежит блокпакет, остальное — у госкомпании «Узавтопром». Ее представитель говорит, что вопрос о смене владельца компании не обсуждался. «Автотор» выпускает автомобили Chevrolet по контрактам с GM, заказчики — сбытовые подразделения концерна: «GM-СНГ» и «GM ДАТ» (по корейским Chevrolet), говорит гендиректор «Автотора» Валерий Горбунов. Смена владельцев заказчиков на сути контрактов сказаться не должна, говорит он.

Представители Сбербанка, группы ГАЗ, а также «GM-АвтоВАЗа», ЕБРР отказались комментировать слова Вольфа, с GM-Uzbekistan связаться не удалось, а представитель европейского GM на запрос «Ведомостей» не ответил.

Судя по планам Magna, торговые «дочки» GM в России и СНГ тоже войдут в новый Opel. Если их объемы продаж (420 тыс. Opel и Chevrolet) добавить к продажам группы ГАЗ, получается почти 600 тыс. автомобилей, говорит Вольф, а продать дополнительно 400 тыс. автомобилей — это цель, которую консорциум хочет достичь на быстро растущем российском рынке.