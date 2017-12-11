Гройсман считает проблемой отсутствие в Prozorro преференций украинским производителям

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает проблемой отсутствие в системе электронных государственных закупок Prozorro преференций украинским производителям.

Читайте такжеНарушает обязательства перед ЕС и СОТ: Климпуш-Цинцадзе назвала законопроект "Покупай украинское" голым популизмом

Об этом он заявил в ходе встречи с региональными СМИ.

«Подчеркиваю, что прямых преимуществ в системе Prozorro (для украинских производителей – УНИАН) не предусмотрено и это является большой проблемой, поскольку я считаю, что продукция, которая создана у нас на территории, должна получать при равных качественных показателях преимущество», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект о предоставлении преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать как минимум 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривень.

7 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал законопроект «мегакоррупционной схемой» и призвал народных депутатов не поддерживать его.

«Десятки миллиардов гривень предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог - Автодор бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - сказал замминистра.

Система электронных госзакупок Prozorro была распространена на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении госзакупок товаров свыше 200 тыс. грн и работ свыше 1,5 млн грн. За время своей работы система позволила сэкономить более 36 млрд грн бюджетных средств. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия госсредств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.