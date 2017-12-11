Украина поднялась в рейтинге мировых производителей оружия сразу на 7 позиций

Украинский государственный концерн "Укробронпром" по итогам 2016 года поднялся в рейтинге ТОП-100 мировых производителей оружия на 7 позиций - до 77 места, с показателем продаж на уровне 1,06 миллиарда долларов.

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Об этом говорится в аналитическом материале Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI).

"Продажи оружия украинской компанией "Укроборонпром" выросли на 25,1% в 2016 году. Это произошло в основном из-за большого внутреннего спроса как результат продолжающегося конфликта на востоке Украины, вхождения производителя самолетов "Антонов" в состав компании, а также экспорта оружия", - говорится в сообщении.

При этом в исследовании отмечается, что мировые продажи оружия в 2016 году выросли на 1,9% по сравнению с 2015 годом и на 38% - по сравнению с 2002 годом.

Среди ТОП-100 компаний-производителей доля США составляет 57,9%, России - 7,1%.

Как сообщал УНИАН, государственный концерн "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 миллиарда гривень в течение последних трех лет.

По информации концерна, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год он получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень. При этом в 2017 году при общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 миллиарда гривень, на предприятия концерна пришлось 32,5%.

По итогам 2016 года "Укроборонпром" экспортировал продукции на сумму около 750 миллионов долларов.