«УкрАвто» в Польше будет разбирать машины для их поставки в Украину

Варшавская автомобильная фабрика (FSO), которая принадлежит украинскому концерну «УкрАвто», вскоре начнет заниматься разборкой на части автомобилей Kia Cee`d для последующей поставки их в Украину.

Как пишет The Wall Street Journal Polska, благодаря этому «УкрАвто» сможет не платить 13-процентную таможенную пошлину на машины, которую ввело украинское правительство с марта текущего года в рамках борьбы с кризисом.

Автомобили Kia Cee`d продуцируются в Словакии, которая, как и Польша, входит в Европейский Союз, в рамках которого существует свободный рынок.

По данным газеты, в апреле «УкрАвто» и Kia Motors договорились, что украинская корпорация станет эксклюзивным дилером корейской марки в Украине.

По данным FSO, ежемесячно завод может разбирать 700-1000 корейских машин.

Газета также отметила, что, по неофициальным данным, завод не возобновит производство Chevrolet Aveo в 20 числах июня, как планировал раньше, и вынужденный перерыв продлится до августа т.г.

Как сообщал УНИАН, Варшавская фабрика в начале года уволила 25% работников, а с мая еще 1,5 тыс. из около 1,9 тыс. человек нынешнего штата отправила в вынужденный отпуск из-за отсутствия заказов.

«УкрАвто» спасла Варшавскую фабрику от банкротства в 2005 году, выкупив ее долги перед банками и договорившись с польским правительством о реструктуризации FSO, которая поставляла в Украину машинокомплекты Daewoo Lanos.

Справка УНИАН. В Польше в первом квартале текущего года объемы производства автомобилей снизились на 22% – до 210 тыс. штук. При этом FSO уменьшила производство на более чем 60%.

По данным института Samar, в 2008 году в Польше было произведено 990 тысяч автомобилей, что на 14% больше аналогичного показателя 2007 года.

По итогам года FSO заняла третье место на рынке по объемам производства с почти 150 тыс. произведенных автомобилей и машинокомплектов.

Варшавская автофабрика свыше 90% выпущенных автомобилей поставляла в Украину.

Корпорация «УкрАвто» – транснациональная корпорация, лидер автомобильного рынка Украины; крупнейший производитель и дистрибьютор автомобилей, поставщик высококачественных услуг автосервиса; единственная компания в Украине с полным циклом производства легковых автомобилей; экспортер автомобилей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Корпорация объединяет масштабное автомобилестроительное производство в Украине и Польше, крупнейшую торгово-сбытовую сеть в Украине, Польше, России, Казахстане.