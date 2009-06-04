Енакиевский метзавод снизил выплавку стали

ОАО "Енакиевский металлургический завод" по итогам января-мая т.г. выплавило 1,03 млн. тонн стали, что на 256,5 тыс. тонн (на 19,9%) меньше, чем по итогам января-мая 2008 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, выплавка чугуна на метзаводе за январь-май т.г. составила 891,8 тыс. тонн, что на 326,2 тыс. тонн (на 26,8%) меньше, чем по итогам января-мая 2008 года.

За отчетный период на ЕМЗ было произведено 977,1 тыс. проката, что на 295,5,тыс. тонн или на 23,2% меньше, чем по итогам 5 месяцев 2008 года.

В мае текущего года ЕМЗ, в сравнении с апрелем 2009 г., увеличил объемы производства чугуна на 4,9% - до 185 тыс. тонн, стали – на 3% - до 214,3 тыс. тонн. Отгрузка проката выросла на 4,4% - до 205,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Енакиевский металлургический завод" производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

По итогам 2008 года ЕМЗ выплавил 2 млн. 733,2 тыс. тонн стали, что на 54,3 тыс. тонн (на 1,9%) меньше, чем за 2007 год. Выплавка чугуна на метзаводе составила за январь-декабрь прошлого года 2 млн. 562,9 тыс. тонн, что на 113,9 тыс. тонн (на 4,7%) больше, чем в 2007 году. Производство проката на ЕМЗ по итогам 2008 года составило 2 млн. 707,3 тыс. тонн, что на 71,6 тыс. тонн (на 2,6%) меньше, чем в 2007 году.

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".