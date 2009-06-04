СевГОК снизил производство железорудного концентрата

ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) по итогам января-мая 2009 года произвел 5,163 млн. тонн железорудного концентрата, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СевГОКа, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем производства окатышей за 5 месяцев т.г. снизился на 33,5% – до 3,142 млн. тонн.

В мае 2009 года СевГОК увеличил объем производства концентрата по сравнению с апрелем т. г. на 3% – до 1,11 млн. тонн, объем производства окатышей за указанный период период возрос на 24,8% – до 635,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с законченным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. В 2008 году СевГОК произвел 12 млн. 600 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 5,9%, или 794 тыс. тонн, меньше, чем по итогам 2007 года.

Объем производства окатышей на предприятии за 2008 год составил 9 млн. 420 тыс. тонн, что на 14,9%, или 1 млн. 646 тыс. тонн, меньше, чем за 2007 год.

Северный ГОК входит в Горнорудный дивизион группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания группы "Метинвест".