ЦГОК снизил производство железорудного концентрата

ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (ЦГОК) по итогам января-мая 2009 года произвел 1,7328 млн. тонн железорудного концентрата, что на 37,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦГОК, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем производства окатышей за 5 месяцев т.г. возрос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 893,8 тыс. тонн.

В мае 2009 года ЦГОК увеличил объем производства концентрата по сравнению с апрелем т.г. на 5,3% – до 380,2 тыс. тонн, объем производства окатышей за указанный период возрос на 99,8% – до 208,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также вовлекает в переработку отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 5,9 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн. тонн окатышей.

В 2008 году ЦГОК произвел 5 млн. 721 тыс. тонн железорудного концентрата, что на 3,7%, или 220 тыс. тонн, меньше, чем в 2007 году. Объем производства окатышей за 2008 год снизился на 12,6%, или 282 тыс. тонн, – до 1 млн. 959 тыс. тонн.

Центральный ГОК входит в Горнорудный дивизион группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания группы "Метинвест".