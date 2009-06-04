ИнГОК снизил производство железорудного концентрата

ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК) по итогам января-мая 2009 г. произвело 3,67 млн. тонн железорудного концентрата, что на 41,3% меньше, чем за январь-май 2008 г.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦГОК, переданном агентству УНИАН.

В мае 2009 г. ИнГОК увеличил объем производства концентрата относительно апреля т.г. на 9,99% или на 58,4 тыс. тонн - до 643 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2008 г. ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» произвел 12,974 млн. тонн концентрата.