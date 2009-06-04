Эксперт: под мораторий на проверки не попадают почти все предприятия

Под мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса органами госконтроля до конца 2009 г., который принял Кабинет министров 21 мая, попадает небольшое количество предприятий.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил шеф-редактор журнала «Бухгалтер», член совета Союза бухгалтеров Украины Александр КИРШ.

«Под исключения попадают те предприятия, у которых годовой оборот составляет более 500 тыс. грн., то есть практически все предприятия не попадают под мораторий на проверки», - отметил он.

По словам главы комиссии по связям с общественностью и международным связям совета Союза аудиторов Украины Татьяны ЗАЦЕРКОВНОЙ, на сегодня в Украине проверки бизнеса урегулированы законодательно. В то же время правительство приняло постановление о моратории на проверки всех госорганов контроля, кроме Государственной налоговой службы. Однако, когда на предприятие приходит проверка, отметила она, то руководствуется не постановлением, а законодательством.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Кабинет министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца текущего года.

Мораторий на проведение государственными органами контроля плановых и внеплановых проверок предприятий до конца года не распространяется на предприятия, чья деятельность имеет высокую степень риска.