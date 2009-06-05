Max Factor прекращает продажи в США

Ведущий производитель бытовой химии и косметики Procter & Gamble Co. сворачивает продажу ее марки косметики Max Factor в США, так как спрос на нее в этом регионе не достаточно высок, пишет The Wall Street Journal.

Торговая марка Max Factor известна по всему миру, ежегодные продажи составляют около $1,2 млрд. Max Factor все еще занимает лидирующее положение на таких стратегически важных рынках, как Россия и Великобритания, сообщает «Газета.Ru»