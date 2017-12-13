"Укроборонпрому" поручили погасить зарплатные долги на Николаевском судостроительном заводе
На сегодняшний день арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 миллионов гривень.
Правительство поручило руководству государственного концерна "Укроборонпром" погасить задолженность по выплате заработных плат работникам Николаевского судостроительного завода до 25 декабря текущего года.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Я хочу подчеркнуть, что сегодня правительство дает поручение руководству концерна "Укроборонпром" погасить задолженность заработной платы работникам Николаевского судостроительного завода. Это ответственность руководителей концерна, и они обязаны выполнить это задание", - сказал в ходе заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Премьер отметил, что за невыполнение поручения правительства руководство концерна будут ожидать соответствующие последствия.
"До 25 декабря (погасить задолженность - УНИАН) и проинформировать правительство", - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос депутата в Верховной Раде 17 ноября, пообещал обратиться к "Укроборонпрому" относительно выплаты зарплат работникам Николаевского судостроительного завода.
В "Укроборонпроме" 31 октября заявили, что Николаевский судостроительный завод остановил работу из-за отсутствия решения Кабинета министров относительно ракетного крейсера проекта 1164 (серия советских ракетных крейсеров).
"На сегодняшний день арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 миллионов гривень. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера", - сообщили в "Укроборонпроме".
В концерне отметили, что на рассмотрение Кабинета министров направлен проект распоряжения, которым предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.