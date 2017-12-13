В Украине выросло производство автомобилей: каких и сколько изготовили

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось 67% - до 7,654 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период по сравнению с январем-ноябрем 2016 года выросло на 72,2% - до 6,544 тыс. штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 22,7% - до 423 штук, а автобусов - выросло в 1,9 раза, до 687 штук.

В ноябре этого года на украинских заводах было произведено 1014 автотранспортных средств, что на 15,6% больше результата прошлогоднего ноября и на 7,2% больше показателя октября этого года.

В общем объеме автопроизводства в ноябре большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно ноября прошлого года выросло на 15,2% - до 895 штук.

В отчетном месяце было произведено 29 грузовых автомобилей (большинство производства "ЗАЗ"), что на 43,1% меньше, чем за прошлогодний ноябрь.

В ассоциации напомнили, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.

Также в ноябре было произведено 90 автобусов, что на 83,7% больше, чем в ноябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).