Председатель Житомирской ОГА Гундич поручил навести порядок с добычей песка в области

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сегодня собрал представителей бизнеса и государственных структур, чтобы разобраться в вопросе нелегальной добычи песка на территории области. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, совещание состоялось 13 декабря при участии народных депутатов Украины Павла Дзюблика и Вадима Кривенко, представителей полиции, прокуратуры, фискальной службы, Госгеокадастру и Госгеонедр, предпринимателей и общественности.

«Власти Житомирской области только способствуют развитию бизнеса и делают все для того, чтобы сегодня заходил в область инвестор и работал. Но я хотел бы, чтобы представители бизнеса никогда не путали того, что право собственности на земельный участок или право аренды не дает права добычи полезных ископаемых, которые находятся на этом участке. Решения, которые должны принять, должны содействовать представителям бизнеса в том, чтобы помочь им оформить разрешения», – сказал Гундич.

Дзюблик, в свою очередь, рассказал, что сегодня в парламенте уже зарегистрирован законопроект, согласно которому предусматривается введение уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения – песка, глины, и тому подобное. Сейчас же за такую деятельность предусматривается только административная ответственность на уровне около 170 гривень.

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"По данным представителей Госгеонедр, на Житомирщине есть 39 месторождений песка и лишь 10 специальных разрешений на его добычу. Кроме того, в 2017 году лишь 4 предприятия со спецразрешениями уплатили 616 тысяч гривень рентной платы",- отмечают в ОГА.

Участники совещания обсудили вопросы проведения проверок предпринимателей, расчета убытков и процесса легализации добычи песка на Житомирщине.

По предложению Гундича принято решение создать рабочую группу, которая будет состоять из представителей полиции, прокуратуры, экологической инспекции и общественности и которая может предоставить конкретные предложения относительно изменений к законодательству в этой сфере.

«Рабочая группа будет создана за 10 рабочих дней. Она выедет на место, сделает инвентаризацию месторождений, посмотрит, в каком они состоянии, ведутся или нет там работы по добыче. Нашей целью является подтолкнуть предпринимателей к легализации, помочь им в этом процессе», – сказал Гундич.