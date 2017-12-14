Московский суд отказал Siemens в возврате "крымских турбин"

Арбитражный суд Москвы принял решение отказать в удовлетворении иска Siemens к «Технопромэкспорту» («дочка» «Ростеха») по вопросу поставки немецких турбин в аннексированный Крым вопреки санкциям, в то же время отклонен встречный иск «Технопромэкспорта» к немецкому концерну, сообщает РБК.

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​Представители сторон отказались комментировать, будут ли обжаловать решение суда.

На суде представитель концерна сообщал, что Siemens готов вернуть полученные по сделке с «дочкой» «Ростеха» €150 млн при условии возврата турбин.

Siemens и соистец «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) подали два иска по поставке турбин в Крым в июле и сентябре 2017 года, ответчиками по ним выступают компании ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт». Немецкий концерн ранее просил об аресте турбин, но суд на ходатайство ответил отказом. В суде рассматривался июльский иск немецкого концерна.

Siemens просил признать незаконными два договора поставки турбин: первый контракт на поставку четырех газотурбинных установок SGT5-2000Е, заключенный в марте 2015 года между заводом «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «Технопромэкспорт», и второй — о перепродаже этих установок компании ООО «Технопромэкспорт». 65% в «Сименс технологии газовых турбин» принадлежит Siemens, остальное — «Силовым машинам» «Ростеха».

Концерн Siemens заявил, что был введен в заблуждение российскими партнерами, писал Forbes, так как контракт был заключен на поставку агрегатов в Краснодарский край, а они оказались в Крыму. Источники РБК ранее сообщали, что турбины были переделаны на заводах «Ростеха» перед поставкой в Крым.

Кроме того, в Арбитражный суд Москвы был подан встречный иск к Siemens и СТГТ от ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Российские компании просят признать ничтожными три пункта в контракте, заключенном в марте 2015 года, согласно которым завод должен был поставить семь газовых турбин. Эти пункты подразумевали, что турбины должны были быть установлены только в Краснодарском крае. В «Технопромэкспорте» посчитали, что условия контракта нарушили принцип единства экономического пространства, который предполагает свободное перемещение товаров в России, в том числе и в Крыму.