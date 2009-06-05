Легкая и деревообрабатывающая промышленность должны быть в тендерных комиссиях

Министерство промышленной политики Украины намерено обратиться ко всем органам исполнительной власти, в которых действуют тендерные комиссии, с предложением включить в их состав специалистов легкой и деревообрабатывающей промышленности, что даст возможность квалифицированно и объективно рассматривать тендерные предложения предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, об этом заявил министр промполитики Владимир НОВИЦКИЙ по результатам совещания с представителями предприятий, ассоциаций и профсоюзов легкой и деревообрабатывающей промышленности, которое состоялось вчера, 4 июня.

Главной темой совещания было рассмотрение проблемных вопросов закупки товаров, работ и услуг за государственные средства у отечественных производителей.

В частности, В.НОВИЦКИЙ отметил, что в условиях мирового финансового кризиса отечественные производители не имеют возможности работать на экспорт, поскольку почти все внешние рынки закрыты. В таких условиях государственные заказы для предприятий этих отраслей являются едва ли не единственно возможными.

По словам президента ассоциации «Укрлегпром» Валентины ИЗОВИТ, процедура госзакупок в большинстве случаев осуществляется путем заговора заказчиков и исполнителей, поэтому победителями тендеров становятся не отечественные производители, которые предлагают продукцию, конкурентоспособную как по цене, так и по качеству.

В.НОВИЦКИЙ отметил, что такие нарушения следует ликвидировать, поскольку, согласно Закону Украины от 18 декабря 2008 г (N 694-VI) «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности», госзакупки должны осуществляться исключительно у отечественных производителей.

Напомним, В.НОВИЦКИЙ уже вторую неделю подряд проводит совещания с представителями предприятий, ассоциаций и профсоюзов легкой и деревообрабатывающей промышленности.