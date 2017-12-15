Российский олигарх хочет захватить "отжатый" боевиками Алчевский меткомбинат

Главарям боевиков "ДНР" не удается восстановить работу большинства из "национализированных" предприятий. Основными проблемами остается отсутствие отработанного механизма по импорту сырья и закупки компонентов для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

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Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Также у боевиков возникают проблемы с поиском рынков сбыта продукции, прежде всего в России. Это сопровождается приостановкой работы и отправлением рабочих в неоплачиваемые отпуска.

При этом, по информации Тымчука, отдельные шахты договариваются с российскими контрагентами по налаживанию поставок угля в РФ грузовым автотранспортом. Также ряд российских олигархов заинтересовались возможностью получить контроль над крупными предприятиями в ОРДЛО при минимальных финансовых затратах.

"Например, в настоящее время российский олигарх Алишер Усманов (в 2017 г - 5-е место среди богатейших людей РФ по версии Forbes) проявляет интерес к установлению контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, который после "национализации" в "ЛНР" перешел под управление компанией "Внешторгсервис", - сообщил нардеп.