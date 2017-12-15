Метпредприятия Украины увеличили потребление газа на 10%

Металлургические предприятия Украины в ноябре увеличили потребление природного газа на 10% по сравнению с октябрем 2017 года – до 165 миллионов кубометров. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".

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Всего за 11 месяцев металлурги потребили 1,6 миллиарда кубометров природного газа, что составило 103% к объёму потребления за аналогичный период 2016 года.

По данным "Укрметаллургпрома", потребление электроэнергии в январе-ноябре составило 10,5 миллиарда кВт/ч – на 11% меньше 11 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом – до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии увеличилось на 4% – до 12,9 миллиарда кВт/ч.