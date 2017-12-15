ВСУ приняли на вооружение беспилотник "Летающий глаз"

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины польского беспилотника Fly Eye.

Перед этим Fly Eye тщательно проверяли на соответствие заявленным характеристикам во время испытаний, сообщили на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

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Конструкция беспилотника не отличается особой сложностью. Этот аппарат имеет прямое крыло с размахом 3,6 м, к которому крепится фюзеляж характерной формы. БпЛА оснащен электрическим мотором. В центральном отсеке фюзеляжа размещено необходимое для осуществления разведки оборудования.

Fly Eye имеет длину 1,9 м, его взлетный вес составляет 11 кг, тогда как на полезную нагрузку приходится 4 кг. Силовая установка позволяет аппарату развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 4 км. Продолжительность полета в зависимости от разных факторов — в пределах двух-трех часов.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Украине состоялись летные испытания беспилотного летательного аппарата ударного типа "Горлица" производства ГП "Антонов", который оснащен мощным ракетным вооружением с дальностью полета в один километр.