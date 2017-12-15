Все импортеры ткани и обуви находятся в равных условиях - и.о. главы Киевской таможни

Все импортеры ткани и обуви, оформляющие свои товары на Киевской городской таможне, находятся в равных условиях: распространяемая в СМИ информация о неких "специальных" тарифах абсолютно не соответствует действительности.

Об этом сообщил и.о. руководителя Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский, передают "Українські новини".

"После того, как осенью этого года благодаря успешным совместным действиям ГФС и НАБУ были перекрыты так называемые "судебные схемы" по минимизации налоговых платежей с использованием 55 статьи Таможенного кодекса, ни один товар у нас не был оформлен ниже так называемой граничной (рисковой) стоимости. Оформление тканей, обуви и других видов товаров на Киевской городской таможне производится на основании реальной рыночной стоимости, полностью соответствующей стоимости идентичных товаров, проходящих таможенное оформление в других регионах Украины. Например, ткань у нас оформляется по $3,70 за килограмм, обувь по $5,26 за килограмм. На других региональных таможнях граничный "индикатив" для этих видов товаров - $3,30 и $5,26 за килограмм: правила единые для всех таможен и всех импортеров. Информация о неких спецтарифах – это абсолютная неправда. Подозреваю, что некоторые поставщики пытаются таким образом надавить на руководство таможни, чтобы "выбить" себе льготные условия или тарифы. Но такого не будет", - пояснил Тупальский.

По словам главного киевского таможенника, Главное управление внутренней безопасности ГФС уже провело внутреннее расследование, связанное с так называемым "делом Вадима Альперина". Все собранные материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Руководство ГФС инициировало это расследование, благодаря его принципиальной позиции и поддержке НАБУ схемы минимизации платежей были перекрыты. Это полная чушь, якобы ГФС не занимаются расследованием этой ситуации. Эти фейки разгоняют те, кто не хочет работать в белую, прозрачно и на равных со всеми условиях", - заявил Тупальский.

Как сообщалось, ГФС совместно с НАБУ провели спецоперацию, в результате которой 1 ноября суд арестовал 450 млн грн, принадлежащие фирмам-однодневкам, связанным с одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Таможенники собрали и передали правоохранителям информацию о преступной схеме по минимизации таможенных платежей, в которой были задействованы представители судебной ветви власти. Расследованием дела занимается НАБУ.

В конце ноября Альперина взяли под стражу. В начале этого месяца он вышел под залог в почти 21 миллион гривен. По данным журналистов залог Альперин внес за себя сам.