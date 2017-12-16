США могут запретить Boeing и Airbus поставку самолетов в Иран - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить авиастроительным корпорациям Boeing и Airbus поставлять гражданские самолеты в Иран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

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Как отмечает издание, нынешние власти США опасаются, что Иран с помощью гражданской авиации может попытаться переправлять в Сирию военнослужащих и боевую технику.

По данным WSJ, в связи с этим Вашингтон изучает возможность наложения запрета на осуществление поставок продукции Boeing и Airbus в Иран.

Белый дом также может ввести для компаний крайне жесткие требования для одобрения поставок, что серьезно затруднит выполнение контрактов, пишет издание.

В сентябре прошлого года администрация предыдущего президента Обамы разрешила продажу Ирану гражданской авиатехники, так как достигнутые в 2015 году в Вене договоренности по ядерной программе Тегерана предусматривают возобновление подобной деловой активности. В декабре прошлого года крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air подписал с Boeing договор о приобретении 80 пассажирских самолетов. Поставки предполагалось осуществлять в течение 10 лет, начиная с 2018 года, сумма контракта составила $16,6 млрд.

Французский концерн Airbus обязан получать разрешение США на поставку своих самолетов в Иран, так как в них есть значительная доля американских комплектующих.