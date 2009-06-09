Падение цен производителей промпродукции в мае составило 0,7%

В Украине падение цен производителей промышленной продукции в мае против апреля составило 0,7 %.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

По данным Госкомстата, рост цен с начала года в Украине составил 2,8%.

Также сообщается, что рост цен производителей промпродукции в мае 2009 года против мая 2008 года составил 1,9%, в январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года – 11,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле по сравнению с мартом составил 0,4%, в апреле к апрелю 2008 года – 6,3%.

Рост индекса цен производителей промпродукции в апреле к декабрю 2008 года составил 3,5%, в январе-апреле 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 14,3%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).