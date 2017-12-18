Добыча угля в Украине сократилась почти на 14%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-ноябре 2017 года сократилась на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,964 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, из общего объема угля 4,4 миллиона тонн (13,8%) было добыто на государственных шахтах.

В ноябре в Украине было добыто 3,087 миллиона тонн угля, что на 18,8% меньше, чем в ноябре 2016 года.

В общей структуре добычи коксующийся уголь (марка "К"), который используется для нужд металлургии, за 11 месяцев занял 19,4%. За отчетный период добыча этого угля достигла 6,205 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

По данным Минэнергоугля, потребность тепловой генерации в 2018 году в угле составит 26,6 миллиона тонн.