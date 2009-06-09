Суд возбудил дело о банкротстве «Силура»

Хозяйственный суд Донецкой области возбудил дело о банкротстве ОАО «Силур» (Харцызск) по иску Государственной налоговой инспекции Харцызска. Об этом сказано в определении суда от 12 мая по делу № 42/45б, копией которого располагает УНИАН.

Суд ввел процедуру распоряжения имуществом должника сроком на 6 месяцев. Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Сергей Коваленко.

Суд запретил должностным лицам «Силура» и владельцу имущества заключать соглашения об отчуждении основных средств (ценных бумаг) без согласия арбитражного управляющего. Владельцу имущества также запрещено совершать действия по ликвидации или реорганизации предприятия..

Справка УНИАН. ОАО «Силур» - крупнейший в Европе производитель стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности, стабилизированной арматурной проволоки и стабилизированных арматурных канатов, металлической сетки, фибры и др. метизов. Завод, как Харцызский сталепроволочно-канатный, основан в 1949 году.

В составе завода основные и вспомогательные цеха сталепроволочного и канатного производства, цех металлической сетки и обслуживающая инфраструктура.

Продукция завода экспортируется более чем в 30 стран мира.