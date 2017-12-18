Украина предложила Португалии совместно разработать пожарный самолет на базе "Антонова"

14:48, 18 декабря 2017
Промышленность
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Соответствующее предложение прозвучало на встрече президента Украины Петра Порошенко с главой Португалии Марсело Ребелу ди Соза во время его визита в Лиссабон.

Порошенко, считает, что данный проект окажется очень эффективным / фото president.gov.ua

Украина вместе с Португалией могут начать совместную разработку пожарного самолета на базе концерна Антонов.

Об этом сообщил у себя в Twitter спикер президента Украины Святослав Цеголко.

"Украина предложила Португалии разработать совместный пожарный самолет на базе Антонова", - написал он.

Соответствующее предложение прозвучало на встрече президента Украины Петра Порошенко с главой Португалии Марсело Ребелу ди Соза во время его визита в Лиссабон.

"Мы предлагаем, чтобы на базе Антонова мы разработали совместный проект по производству пожарных самолетов. Уверены в том, что это повысит безопасность в Португалии, и будет очень удачным и эффективным проектом нашего сотрудничества", - заявил Порошенко. 

Кроме того, как ожидается, в рамках встречи стороны подпишут договор о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что Антонов планирует выход на мировой рынок беспилотников.

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Теги: #Порошенко в Португалии#пожарный самолет#разработка самолета на базе Антонова