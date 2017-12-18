Украина предложила Португалии совместно разработать пожарный самолет на базе "Антонова"

Украина вместе с Португалией могут начать совместную разработку пожарного самолета на базе концерна Антонов.

Об этом сообщил у себя в Twitter спикер президента Украины Святослав Цеголко.

"Украина предложила Португалии разработать совместный пожарный самолет на базе Антонова", - написал он.

Україна запропонувала Португалії розробити спільний пожежний літак на базі Антонова. pic.twitter.com/iv8PvDEwGy — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 18, 2017

Соответствующее предложение прозвучало на встрече президента Украины Петра Порошенко с главой Португалии Марсело Ребелу ди Соза во время его визита в Лиссабон.

"Мы предлагаем, чтобы на базе Антонова мы разработали совместный проект по производству пожарных самолетов. Уверены в том, что это повысит безопасность в Португалии, и будет очень удачным и эффективным проектом нашего сотрудничества", - заявил Порошенко.

Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків на базі @AntonovCompanypic.twitter.com/hU5yjQTPSr — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2017

Кроме того, как ожидается, в рамках встречи стороны подпишут договор о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что Антонов планирует выход на мировой рынок беспилотников.