Китай недоволен намерением своей компании купить Hummer

Китайские власти недовольны намерением одной из местных компаний приобрести права на производство американского автомобиля Hummer у корпорации General Motors (GM) из-за "неэкологичности" этого автомобиля, сообщает во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Центра исследований развития при Госсовете КНР.

На прошлой неделе китайская индустриальная машиностроительная корпорация Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co, базирующаяся в провинции Сычуань, сообщила о том, что достигнуто предварительное соглашение о покупке ею известного бренда Hummer у корпорации GM.

"Если действия компании - медийный шаг, призванный привлечь внимание, то это понятно, но если она действительно имеет намерение приобрести (Hummer), то соответствующие ведомства должны со всей строгостью и осторожностью отнестись к утверждению или отклонению этой сделки", - приводит агентство словам заместителя главы центра Лу Чжунъюаня. По его словам, "приобретение марки автомобиля с высоким потреблением топлива и большим количеством выхлопных газов непосредственно противоречит современной тенденции по сбережению энергии и сокращению загрязнений". Эксперт считает, что "все общество должно следовать идеям защиты окружающей среды, в том числе, производители, инвесторы и потребители". При этом, согласно заявлению самой Tengzhong, компания намерена инвестировать средства в марку Hummer и проводить соответствующие исследования с тем, чтобы сделать этот автомобиль еще более отвечающим спросу и более энергоэкономичным. Вместе с тем, в рядах китайских автолюбителей новость о том, что известная марка Hummer может стать китайской, вызвала значительный интерес. Покупатели рассчитывают, что, произведенный в КНР Hummer будет значительно дешевле американского, который сегодня стоит на китайском рынке от 758 тысяч до 2,18 миллиона юаней (110 - 320 тысяч долларов).