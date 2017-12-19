Siemens подписал первый крупный контракт в России после скандала с "крымскими турбинами"
Немецкая компания поставит три турбины для электростанции в Нижнекамске. Стоимость сделки - 380 млн евро.
Немецкий концерн Siemens подписал контракт на строительство в Нижнекамске парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Стоимость сделки - 380 млн евро.
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Согласно контракту, Siemens поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA, сообщает «Немецкая волна».
Ожидается, что "Нижнекамскнефтехим" также заключит с Siemens 13-летнее сервисное соглашение.
Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Предполагается, что она будет работать на синтетическом газе - побочном продукте нефтехимического производства "Нижнекамскнефтехима".
Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому "компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования", сказала РБК представитель немецкого концерна.
Это первый крупный контракт Siemens в России после того, как турбины немецкого концерна оказались в аннексированном РФ Крыму. Сейчас в связи с этим идут судебные разбирательства.