В этом году ВСУ получили около 600 новых образцов вооружения

Вооружённые силы Украины получили около 600 новых образцов вооружения для сухопутных войск и морских сил в 2017 году. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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"Приблизительно 600 образцов нового вооружения получила армия в 2017 году", - сказал он.

По словам эксперта, новыми образцами стали БТР - 4, БТР - 3, продукция предприятия "Луч", автомобили "КрАЗ", радиолокационные станции "Малахит", комплексы "Фурия", машины "Козак", американские и турецкие системы связи, также 6 малых бронированных катеров "Юрза".

Эксперт отметил, что в этом году бригады были достаточно укомплектованы вооружением.

"Следующий год должен стать годом серийного внедрения новых образцов вооружения", - сказал Згурец.

Как сообщал УНИАН, оборонный бюджет Украины на 2018 год составит 165 миллиардов гривень, что составляет 5% валового внутреннего продукта.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2018 году на нужды безопасности и обороны планируется направить 163 миллиарда гривень.

На финансирование сферы обороны и безопасности в 2016 году было выделено более 113 миллиардов гривень. В 2017 году финансирование оборонного сектора было увеличено до 129 миллиардов гривень.