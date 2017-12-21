Украина за четыре года потеряла $31,4 миллиарда экспорта - торгпред

Украина в 2012-2016 годах потеряла 31,4 миллиарда долларов экспорта, из которых на данный момент благодаря переориентации бизнеса на новые рынки удалось компенсировать 6,1 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на брифинге в Киеве.

"Экспорт является драйвером роста украинской экономики. Если посмотреть на экспорт, то с 2012 по 2016 год мы потеряли 31,4 миллиарда долларов экспорта. Из них с 2016 года удалось компенсировать 6,1 миллиарда долларов", - сказала тогпред.

По словам Микольской, увеличение экспорта является ключевой задачей для достижения высоких темпов экономического роста.

Как сообщал УНИАН, экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2017 года вырос на 18,5%, или на более чем 6 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 38,1 миллиарда долларов.

Объем украинского экспорта товаров в страны ЕС по итогам января-сентября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 2,8 миллиарда долларов (на 29,1%) - в стоимостном измерении это наибольший рост экспорта товаров среди всех партнеров Украины. В экспорте товаров в страны ЕС сохраняется положительная динамика по всем отраслям промышленности.