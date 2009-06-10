Полтавский ГОК сократил производство окатышей

ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (ГОК, Комсомольск Полтавской обл.) в январе-мае 2009 года сократил производство окатышей на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 3,399 млн тонн, сообщила УНИАН представитель предприятия.

По ее данным, ГОК за отчетный период сократил производство железорудного концентрата на 9,8% - до 4,095 млн тонн.

В мае комбинат произвел 770 тыс. тонн окатышей и 905 тыс. тонн железорудного концентрата.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» (г. Комсомольск, Полтавская обл.) - крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей.

Предприятие в 2008 году уменьшило производство железорудного концентрата на 1,8% или на 0,21 млн. тонн, до 10,458 млн. тонн, окатышей - на 0,4% - до 9,035 млн. тонн.

85,8% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG.