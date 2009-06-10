Собственников метпредприятий не интересует продление Меморандума

Собственники металлургических предприятий Украины не проявляют инициативы к продлению Меморандума о взаимопонимании с правительством, сообщил директор департамента развития секторов экономики Министерства экономики Олег ПЕНДЗИН на ежемесячном балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду.

По его словам, новый текст Меморандума технически готов и внесен в Кабинет министров.

«Инициатива подписания должна исходить от собственников. Нет инициативы - нет подписания», - сказал О. ПЕНДЗИН.

Директор департамента подчеркнул, что правительственное постановление №925 о преференциях предприятиям ГМК в рамках Меморандума истекает 1 июля текущего года.

«Какое решение примет премьер-министр Украины 1 июля, не знаю. Это, в первую очередь, интерес собственников предприятий. Они должны объяснить, зачем им нужно продлевать постановление №925. Чисто технически государственные органы свою работу выполнили. Все остальное - это процесс договоренностей собственников и руководства правительства», - сказал О.ПЕНДЗИН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».

Позднее, постановлением №336 от 8 апреля 2009 года Кабинет министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.