Лицензирование импорта коксующихся углей может быть введено в этом году

Министерство промышленной политики Украины изучает вопрос лицензирования импорта в страну коксующихся углей для нужд горно-металлургического комплекса (ГМК).

Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Владимир СЕВЕРНЮК на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду.

Он также выразил надежду, что, несмотря на длительную процедуру согласований, лицензирование импорта углей будет введено в текущем году. «Мы хотим защитить внутренний рынок от некачественных углей и вредных веществ», - отметил В. СЕВЕРНЮК.

Согласно данным, обнародованным в ходе совещания, в 2009 году предприятия ГМК Украины планируют использовать 22 млн. тонн коксующихся углей. Из них 17 млн. тонн - отечественное сырье, а 5 млн. тонн необходимо импортировать.

За 5 месяцев текущего года в Украину импортировано 2,8 млн. тонн коксующихся углей, или 56% от объемов импорта за аналогичный прошлогодний период.