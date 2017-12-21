В Украине замедлился рост промпроизводства

Рост промышленного производства в Украине в ноябре 2017 года в годовом выражении – к ноябрю 2016 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после 0,4% роста месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в ноябре в годовом выражении составил 0,1% после 0,5% падения месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, промпроизводство в ноябре выросло на 0,3% без учета сезонной корректировки и на 0,6% с учетом корректировки.

С начала 2017 года, в январе-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство в Украине снизилось на 0,1%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года зафиксирован в химической промышленности - на 46,1%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 23,9%, фармацевтике – на 18,9%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 27,2%, добыче каменного и бурого угля - на 13%, производстве электрического оборудования – на 8,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,4%, с учетом корректировки – упало на 0,5%.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4% после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.