За 5 месяцев производство чугуна и проката сократилось на 35,6%

За январь-май 2009 года на металлургических предприятиях Украины произведено 9,96 млн. тонн чугуна, что на 5,507 млн. тонн, или 35,6%, меньше показателя января-мая 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения метзаводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, производство проката за указанный период также сократилось на 35,6%, или на 5,928 млн. тонн, – до 10,704 млн. тонн. За январь-май т. г. производство стали сократилось относительно января-мая 2008 г. на 39,2% (на 7, 29 млн. тонн) и составило 11,311 млн. тонн.

Производство стальных труб за этот же период сократилось на 45%, или на 481 тыс. тон, - до 584 тыс. тонн.

За 5 месяцев т. г. в Украине произведено 23,38 млн. тонн железорудного сырья, что на 31% (на 10,39 млн. тонн) меньше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Производство кокса за указанный период сократилось на 26%, или на 2,43 млн. тонн, – до 6,86 млн. тонн.

В. ХАРАХУЛАХ отметил, что за 5 месяцев т. г. коксохимические заводы на 100% обеспечили потребность отечественных металлургов в коксе.